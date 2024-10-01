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Орещук: в игре "Зенита" есть дисбаланс, он бросается в глаза

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Бывший российский игрок, футбольный функционер Роман Орещук высказался по поводу количества футболистов на позицию нападающего.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем столько форвардов "Зениту", если они все равно играют "в одного". По большому счету, все одноплановые - и Кассьерра, и Лусиано, и Соболев. Только аргентинец - более разносторонний игрок. Не знаю, как Семак будет с этим справляться, интересно даже посмотреть со стороны. Еще Глушенков - ярко выраженный игрок атаки. Дисбаланс в игре "Зенита" есть, он бросается в глаза", - сказал Орещук.

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа. В пяти матчах за сине-бело-голубых 27-летний форвард пока отметился только одной голевой передачей. Аргентинский нападающий Лусиано Гонду присоединился к петербуржцам в августе, на его счету пять игр за "Зенит" и четыре забитых мяча. Максим Глушенков перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом, в девяти играх нападающий забил девять голов и сделал одну голевую передачу.

После 10 туров "Зенит" идет на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка. Команда Сергея Семака потеряла лидерство после поражения в гостевом матче с "Краснодаром" (0:2). В 11-м туре сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", встреча состоится 5 октября, начало - в 16:30.

Источник: "РБ Спорт"

Роман Орещук Зенит
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