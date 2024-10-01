Я, честно говоря, не понимаю, зачем столько форвардов "Зениту", если они все равно играют "в одного". По большому счету, все одноплановые - и Кассьерра, и Лусиано, и Соболев. Только аргентинец - более разносторонний игрок. Не знаю, как Семак будет с этим справляться, интересно даже посмотреть со стороны. Еще Глушенков - ярко выраженный игрок атаки. Дисбаланс в игре "Зенита" есть, он бросается в глаза", - сказал Орещук.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа. В пяти матчах за сине-бело-голубых 27-летний форвард пока отметился только одной голевой передачей. Аргентинский нападающий Лусиано Гонду присоединился к петербуржцам в августе, на его счету пять игр за "Зенит" и четыре забитых мяча. Максим Глушенков перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом, в девяти играх нападающий забил девять голов и сделал одну голевую передачу.
После 10 туров "Зенит" идет на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка. Команда Сергея Семака потеряла лидерство после поражения в гостевом матче с "Краснодаром" (0:2). В 11-м туре сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", встреча состоится 5 октября, начало - в 16:30.
Источник: "РБ Спорт"
Орещук: в игре "Зенита" есть дисбаланс, он бросается в глаза
Бывший российский игрок, футбольный функционер Роман Орещук высказался по поводу количества футболистов на позицию нападающего.