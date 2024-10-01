"Спартак" был каким-то прижатым к земле, очень тяжёлым. И, конечно, Станкович перемудрил со схемой. И с Абеной, и с Угальде. Многие считали, что это вариант 4-4-2, но вот по расстановке это скорее 4-3-3, где Угальде был на фланге. Мы уже видели матч в этом сезоне, когда он загнал Угальде на фланг, и у него вообще мало что получалось", - сказал Генич.
Московское дерби "Локомотива" и "Спартака" состоялось 28 сентября в рамках 10-го тура РПЛ на стадионе "РЖД Арена". "Железнодорожники" одержали победу со счетом 3:1, дублем отличился крайний защитник Илья Самошников, ещё один гол забил новичок команды форвард Дмитрий Воробьев. За красно-белых одним забитым мячом отличился Эсекьель Барко.
После 10 туров команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков, отставание от лидера "Краснодара" составляет 8 очков. В 11-м туре красно-белые примут на своем поле "Ростов", встреча пройдет 5 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Генич - о матче "Спартака" - "Локомотив": Станкович перемудрил со схемой
Комментатор Константин Генич поделился мнением о тактике главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в проигранной матче с "Локомотивом" (1:3).
Фото: ФК "Спартак"