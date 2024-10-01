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Камоцци: Абаскаль хочет вернуться в РПЛ? Это неудивительно - в Испании он провалился

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Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался оценил шансы Гильермо Абаскаля на возобновление тренерской работы в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаль хочет вернуться в РПЛ? Это неудивительно - в Испании он провалился. Впрочем, как и в России со "Спартаком". Поэтому мне не кажется, что он будет востребован среди клубов чемпионата России", - сказал Камоцци.

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 год, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. По ходу прошлого сезона руководство московского клуба решило уволить испанца до окончания действия контракта. Абаскаль вернулся в Испанию, где стал тренером вылетевшей из Ла Лиги "Гранады", но и там дела у него пошли - через 2,5 месяца Гильермо уволили.

В сентябре Абаскаля видели на стадионе во время дерби "Спартака" и "Динамо", в СМИ писали, что испанский специалист прилетел в Россию, чтобы возглавить клуб в РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

Франко Камоцци Гильермо Абаскаль
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