"Абаскаль хочет вернуться в РПЛ? Это неудивительно - в Испании он провалился. Впрочем, как и в России со "Спартаком". Поэтому мне не кажется, что он будет востребован среди клубов чемпионата России", - сказал Камоцци.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 год, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. По ходу прошлого сезона руководство московского клуба решило уволить испанца до окончания действия контракта. Абаскаль вернулся в Испанию, где стал тренером вылетевшей из Ла Лиги "Гранады", но и там дела у него пошли - через 2,5 месяца Гильермо уволили.
В сентябре Абаскаля видели на стадионе во время дерби "Спартака" и "Динамо", в СМИ писали, что испанский специалист прилетел в Россию, чтобы возглавить клуб в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Абаскаль хочет вернуться в РПЛ? Это неудивительно - в Испании он провалился
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался оценил шансы Гильермо Абаскаля на возобновление тренерской работы в России.
Фото: ФК "Спартак"