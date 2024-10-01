Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Локомотив
18:30
ОренбургНе начат
Нижний Новгород
20:45
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
19:45
БрестНе начат
Штутгарт
19:45
СпартаНе начат
Байер
22:00
МиланНе начат
Слован
22:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
22:00
ПСЖНе начат
Интер
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Боруссия Д
22:00
СелтикНе начат
ПСВ
22:00
СпортингНе начат
Барселона
22:00
Янг БойзНе начат

"Допускают детские ошибки в обороне". Морозов оценил "Спартак" за старт сезона на 3 с минусом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист московского "Спартака" Геннадий Морозов раскритиковал игру красно-белых в обороне в первые десять туров текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаковцы допускают детские ошибки в обороне. Мяч летит с фланга в центр, а защитники стоят, на перехват никто не идёт. Просто бред какой-то, как можно так играть? Бесков ещё говорил: "Не пускайте в центр, пускайте во фланг". Как команда играет впереди, мне нравится. В целом, за треть чемпионата могу поставить "Спартаку" три с минусом. Много ошибок и мандража сзади", - приводит слова Морозова Legalbet.

В первых десяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" одержал четыре победы, четыре раза сыграл вничью, потерпел четыре поражения, забил 14 голов, пропустил 9 голов. В связи с этим красно-белые набрали 16 очков, которые позволяют им занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет 8 очков.

В одиннадцатом туре московскому "Спартаку" предстоит встреча с "Ростовом", которая состоится 5 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Григорий Морозов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится