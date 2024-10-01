"Спартаковцы допускают детские ошибки в обороне. Мяч летит с фланга в центр, а защитники стоят, на перехват никто не идёт. Просто бред какой-то, как можно так играть? Бесков ещё говорил: "Не пускайте в центр, пускайте во фланг". Как команда играет впереди, мне нравится. В целом, за треть чемпионата могу поставить "Спартаку" три с минусом. Много ошибок и мандража сзади", - приводит слова Морозова Legalbet.
В первых десяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" одержал четыре победы, четыре раза сыграл вничью, потерпел четыре поражения, забил 14 голов, пропустил 9 голов. В связи с этим красно-белые набрали 16 очков, которые позволяют им занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет 8 очков.
В одиннадцатом туре московскому "Спартаку" предстоит встреча с "Ростовом", которая состоится 5 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
"Допускают детские ошибки в обороне". Морозов оценил "Спартак" за старт сезона на 3 с минусом
Бывший футболист московского "Спартака" Геннадий Морозов раскритиковал игру красно-белых в обороне в первые десять туров текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"