Встреча между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялась 28 сентября, сине-бело-голубые потеплели поражение со счетом 0:2. В составе "быков" голами отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов.
Петербуржцы хотят оспорить эпизод на 14-й минуте, когда игрок "Краснодара" Виктор Тормена наступил на область паха форварду "Зенита" Лусиано Гонду. Главный арбитр Алексей Сухой показал желтую карточку за грубую игру, петербуржцы уверены, что рефери должен был удалять защитника.
Кроме этого, "Зенит" намерен оспорить эпизод, случившейся на 43-й минуте, когда Сухой, согласно позиции петербургского клуба, должен был показать красную карточку полузащитнику Александру Черникову.
После 10 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Петербургский "Зенит" с 23-мя набранными баллами располагается на третьей строчке.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" пожаловался в ЭСК РФС по двум эпизодам проигранного матча с "Краснодаром"
Петербургский "Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить два эпизода в матче 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"