"Спартак" – это всегда проблема. Это огромный клуб в России, но там есть свои внутренние проблемы со стабильностью. В "Спартаке" не всегда дают время тренеру, чтобы сложить команду и добиться результата. Поэтому, когда что-то не получается, идёт кризис. В этом году они сумели приобрести хороших игроков. Но я знаю, что это не все игроки, которых они желали", - приводит слова Барбозы Metaratings.
Московский "Спартак" в первых десяти матчах чемпионата России сезона-2024/25 набрал 16 очков (4 раза победил, 4 раза сыграл вничью, 2 раза проиграл). Это количество набранных баллов позволяет красно-белых на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Деяна Станковича отстаёт от пары лидеров - "Краснодара" и московского "Локомотива" - на 8 очков.
В Кубке России "Спартак" набрал 9 очков (3 победы и 1 поражение), которые позволяют в настоящее время занимать первое место в группе А. В 5-м туре группового этапа красно-белые 2 октября сыграют против московского "Динамо".
Барбоза: в "Спартаке" есть свои внутренние проблемы со стабильностью
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о внутренних причинах нестабильной игры московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"