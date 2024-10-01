"Не скажу, что Николич "поплыл". До первого места семь очков, хотя хотелось бы поменьше — например, три. Если бы команда была в нижней половине таблицы, то тогда можно было сказать, что он "поплыл". Но пока он строит команду, надо ждать. Тяжело сказать, станет ли Николич тренером ЦСКА на долгие годы. Мы ведь не знаем даже, что ему пообещало руководство", - приводит слова Масалитина Legalbet.
Марко Николич занял пост главного тренера московского ЦСКА в начале июня 2024 года. Под его руководством "армейцы" в чемпионате России одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и 3 раза проиграл (разница мячей 19:6). Благодаря этому в активе у красно-синих на данный момент 17 очков, которые позволяют занимать им пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России ЦСКА за четыре игры набрал 8 очков, благодаря чему москвичи занимают второе место в группе С. 1 октября ЦСКА в 5-м туре на выезде сыграет с нижегородским "Пари НН". Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
Масалитин: Николич - тренер ЦСКА на долгие годы? Тяжело сказать
Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалатин поделился своим мнением о работе Марко Николича на посту главного тренера "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА