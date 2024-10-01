"Почему не удалось забить? Сложно объяснять. Мы всегда планируем большую ротацию в каждом матче, мы даем игрокам себя проявлять. Если игроки не проявляют себя, не выдают то, что мы от них ожидаем, то это моя проблема. На поле нужно проявлять характер. Когда вы получаете шанс, нужно его использовать. Недовольство нужно убирать, показывая самоотдачу", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" 1 октября на своём поле в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 принимал воронежский "Факел". Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил нападающий воронежского клуба Владимир Ильин.
Таким образом, "Рубин" с 6-ю очками остался на третьем месте в группе D. В заключительном шестом туре подопечные Рашида Рахимова 23 октября на выезде сыграют против тольяттинского "Акрона".
Рахимов - после поражения от "Факела": если игроки не выдают то, что мы от них ожидаем, то это моя проблема
Главный тренер казанского "Рубна" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от воронежского "Факела" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ФК "Рубин"