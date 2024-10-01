"Мне кажется, что мы можем еще добавлять, есть куда расти, команда на ходу. Надо с каждым днем становиться лучше. Мы концентрируемся на себе: работаем и хотим добиваться положительных результатов, радовать наших болельщиков. Думаю, что я уже окончательно здесь освоился", - цитирует Севикяна "Советский Спорт".
Сегодня, 1-го октября, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу со счетом 2:1 над "Оренбургом" в матче 5-го тура группового этапа Кубка России. Эдгар Севикян записал на свой счет голевую передачу.
Севикян перешел в московский клуб в летнее трансферное окно из венгерского "Ференцвароша" на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. Напомним, что после 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет равное количество очков с лидирующим "Краснодаром".
Полузащитник "Локомотива" Севикян: мы можем еще добавлять, есть куда расти, команда на ходу
Полузащитник "Локомотива" Эдгар Севикян высказался о последних результатах команды.
Фото: ФК "Локомотив"