"Артем Дзюба хочет установить рекорд. Нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит. Артем — волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата", - цитирует Нагорных "Известия".
Артем Дзюба в летнее трансферное окно перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Напомним, что у форварда на данный момент 259 очков по системе "гол+пас", а у Лоськова - 275, он является рекордсменом чемпионата России по этому показателю.
Нагорных: Дзюба - реальная звезда нашего чемпионата
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"