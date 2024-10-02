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Нагорных: Дзюба - реальная звезда нашего чемпионата

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Артем Дзюба хочет установить рекорд. Нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит. Артем — волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата", - цитирует Нагорных "Известия".

Артем Дзюба в летнее трансферное окно перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.

Напомним, что у форварда на данный момент 259 очков по системе "гол+пас", а у Лоськова - 275, он является рекордсменом чемпионата России по этому показателю.

Юрий Нагорных Акрон Артем Дзюба
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