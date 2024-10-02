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Защитник ЦСКА Круговой: я уверен, что мы можем догнать "Зенит"

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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о борьбе с петербургским "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я уверен, что мы можем догнать "Зенит". Тот же очный матч с ними, хоть мы и проиграли (0:1), был хорошим в нашем исполнении. К сожалению, не смогли даже вничью сыграть, но считаю, что действовали хорошо. Не дали почти ничего создать у наших ворот, хорошо прессинговали в первом тайме. Вот за счёт этого и можно догонять, если будем такой же футбол в каждой игре показывать", - цитирует Кругового "Известия".

После 10-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков. Команда Сергея Семака занимает третью строчку с 23-мя очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

В текущем сезоне Данил Круговой провел за команду Марко Николича во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Напомним, что ранее защитник выступал за петербургский "Зенит".

ЦСКА Данил Круговой Зенит
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