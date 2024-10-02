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Севикян - о матче со "Спартаком": победа над принципиальным соперником всегда повышает мотивацию

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Игрок "Локомотива" Эдгар Севикян прокомментировал результат матча со "Спартаком" в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, встреча 10-го тура РПЛ прошла на прошлой неделе и завершилась уверенной победой "железнодорожников" со счетом 3:1.

- Конечно, победа над принципиальным соперником — это всегда приятно, она повышает мотивацию, которая позволяет продолжать победный путь. Но на следующий день после "Спартака" мы уже готовились к Кубку и не думали об этой игре, - цитирует футболиста "Локомотива" "РБ Спорт".

23-летний армянский футболист перешел в "Локомотив" минувшим летом на правах аренды. На счету футболиста два матча в РПЛ и одна голевая передача.

"Локомотив" имеет в своей копилке 24 очка и располагается на второй позиции в турнирной таблице. Следующим соперником столичной команды станут "Крылья Советов", игра намечена на 6 октября, начало - в 16:30 мск.

Эдгар Севикян Локомотив Спартак
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