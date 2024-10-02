- В команде хорошая атмосфера и присутствуют шутки, юмор в целом. Кто лучше всех шутит? Наверное, Наир Тикнизян, потому что он долбанутый на голову (смеётся) - цитирует полузащитника "Локомотива" "Советский спорт".
"Локомотив" располагается на второй строчке в таблице РПЛ после десяти проведенных матчей, в активе клуба 24 балла. На первом месте идет "Краснодар", а замыкает тройку лидеров "Зенит".
"Локомотив" арендовал Севикяна минувшим летом у венгерского "Фенерцвароша" с правом последующего выкупа. Футболист провел за "железнодорожников" в РПЛ две игры и отметился одним ассистом.
"Тикнизян - долбанутый на голову". Игрок "Локомотива" Севикян рассказал, у кого в команде лучшее чувство юмора
Футболист "Локомотива" Эдгар Севикян рассказал, у кого в команде лучшее чувство юмора.
Фото: Официальный сайт РПЛ