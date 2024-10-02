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Журналист Карпов: Булыкин и Газзаев собираются баллотироваться в президенты РФС

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Журналист Иван Карпов сообщил, что бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев собираются баллотироваться в президенты РФС.
Фото: РФС
"Газзаев и Булыкин собираются баллотироваться в президенты РФС", - написал Карпов в своем Telegram-канале.

Ранее журналист Грант Гетадарян сообщал, что действующий президент Российского футбольного союза Александр Дюков хочет пойти на второй срок президентства в организации.

После публикации информации Дмитрий Булыкин заявил, что не знает, откуда появилась информацию о его баллотировании на выборы и сам не знает, когда они состоятся.

Дмитрий Булыкин Валерий Газзаев
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