Журналист Карпов: Булыкин и Газзаев собираются баллотироваться в президенты РФС

Журналист Иван Карпов сообщил, что бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев собираются баллотироваться в президенты РФС.

Фото: РФС

"Газзаев и Булыкин собираются баллотироваться в президенты РФС", - написал Карпов в своем Telegram-канале.



Ранее журналист Грант Гетадарян сообщал, что действующий президент Российского футбольного союза Александр Дюков хочет пойти на второй срок президентства в организации.



После публикации информации Дмитрий Булыкин заявил, что не знает, откуда появилась информацию о его баллотировании на выборы и сам не знает, когда они состоятся.