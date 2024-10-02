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Булыкин отреагировал на слухи о намерении идти на выборы президента РФС

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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что он хочет баллотироваться на выборы президента РФС.
Фото: РФС
"Не знаю, откуда взялась такая информация. Я пока не в курсе (смеётся). Я ещё даже не знаю, когда выборы. Там очень сложная система, и у нас есть отличный президент Дюков", - сказал Булыкин.

О планах Булыкина баллотироваться на выборы президента Российского футбольного союза сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. Помимо Булыкина, на выборы, по информации инсайдера, должен пойти бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, но и он опроверг эту информацию, назвав её глупостью и бредом.

По информации другого журналиста Гранта Гетадаряна, Александр Дюков, который в настоящее время занимает пост президента Российского футбольного союза, планирует снова участвовать в выборах.

Источник: "Чемпионат"

Александр Дюков Дмитрий Булыкин
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