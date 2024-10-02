"Когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев "Зенита". Он эту форму наберет, ему нужно время - я в этом уверен. Он будет лучшим игроком чемпионата России. В каждой своей команде он был лучшим", - заявил Башич.
Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА 26 сентября, с 34-летним полузащитником подписали контракт на один год с опцией продления ещё на один сезон. По информации источников, босниец будет получать в московском клубе 800 тысяч евро без учета бонусов. Также Пьянич сможет получить бонусный один миллион евро, если проведет за "армейцев" больше половины матчей в текущем сезоне.
Дебют новобранца ЦСКА состоялся в минувший вторник, 1 октября, в кубковом матче с "Пари Нижнем Новгородом". Полузащитник вышел на замену на 85-й минуте вместо Кристияна Бистровича. В прошлом сезоне Пьянич играл в ОАЭ за клуб "Шарджа".
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Оренбурга" Башич: когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев "Зенита"
Боснийский полузащитник "Оренбурга" Иван Башич поделился мнением об уровне своего соотечественника полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ЦСКА