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Игрок "Оренбурга" Башич: когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев "Зенита"

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Боснийский полузащитник "Оренбурга" Иван Башич поделился мнением об уровне своего соотечественника полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ЦСКА
"Когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев "Зенита". Он эту форму наберет, ему нужно время - я в этом уверен. Он будет лучшим игроком чемпионата России. В каждой своей команде он был лучшим", - заявил Башич.

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА 26 сентября, с 34-летним полузащитником подписали контракт на один год с опцией продления ещё на один сезон. По информации источников, босниец будет получать в московском клубе 800 тысяч евро без учета бонусов. Также Пьянич сможет получить бонусный один миллион евро, если проведет за "армейцев" больше половины матчей в текущем сезоне.

Дебют новобранца ЦСКА состоялся в минувший вторник, 1 октября, в кубковом матче с "Пари Нижнем Новгородом". Полузащитник вышел на замену на 85-й минуте вместо Кристияна Бистровича. В прошлом сезоне Пьянич играл в ОАЭ за клуб "Шарджа".

Источник: "РБ Спорт"

Иван Башич Миралем Пьянич ЦСКА
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