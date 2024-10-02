"В чем причина пропущенных голов? Ни в чем. Пропустили - ок. Невнимательно сыграли. У всех матчей одинаковый статус в кубке. Дали сыграть всем, кому хотели, план выполнили на игру", - сказал Карпин.
Встреча группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошла 2 октября на стадионе "Химки Арена". Команда Валерия Карпина вела в два мяча к 75-й минуте, но пропустила два гола в последние 10 минут основного времени. Команды перешли к серии пенальти, в которой точнее оказались "Химки" - 8:7.
Отметим, что ростовская команда уже решила задачу выхода из группы B в следующий раунд Кубка России. Желто-синие набрали 9 очков и сейчас занимают второе место. Подмосковные "Химки" набрали 5 очков и располагаются на третьем месте в группе, красно-черные вышли в плей-офф пути регионов.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Ростова" Карпин - об упущенной победе над "Химками": невнимательно сыграли
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в серии пенальти в кубковом матче с "Химками" (2:2, 8:7).
Фото: ФК "Ростов"