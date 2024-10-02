"А зачем его перед игрой спрашивают про стажировку? Станкович правильно сказал. Меня бы если о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде. Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды. Вообще, ужас! Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...", - сказал Мостовой.
В преддверии кубкового матча "Спартака" и "Динамо" журналисты спросили главного тренера красно-белых Деяна Станковича о его мнении по поводу планируемой стажировки в московском клубе бывшего футболиста Александра Мостового. Станкович ответил, что он не будет принимать участие в тренировках, но у него будет свое место.
Напомним, Александр Мостовой и "Спартак" договорились о стажировке, по словам самого Мостового, она должна пройти во время международного перерыва в октябре. Бывший игрок московского клуба в комментарии СМИ заявлял, что ждет возможности поработать со Станковичем, отдельно отметив футбольное прошлое серба.
Александр Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.
Источник: "Спорт Экспресс"
Мостовой: зачем Станковича перед игрой спрашивают про стажировку? Я бы тоже ответил, что думаю о матче и команде
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера красно-белых Деяна Станковича о стажировке в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"