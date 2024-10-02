"Я хорошо себя чувствую. Хорошо провёл последнюю неделю, поэтому сегодня вышел на поле. Так что можно сказать, что я уже полноценно готов. Возникало много сложностей, я давно не играл. Мне необходимо добавлять и много в чем прибавлять. Но физически чувствовал себя неплохо во время матча", - сказал Джикия.
Георгий Джикия присоединился к подмосковным "Химкам" в сентябре в качестве свободного агента. В конце прошлого сезона 30-летний центральный защитник оказался не нужным московскому "Спартаку", за который он выступал с 2017-го. Всё лето Джикия провел без клуба, пребывая на рынке свободных агентов. С красно-черными Георгий подписал контракт до лета 2025 года.
В матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом" Джикия вышел с первых минут и провел всю игру. Для подмосковной команды встреча складывалась не лучшим образом, к 75-й минуте красно-черные проигрывали 0:2. В последние 10 минут "Химки" смогли отыграться и перевести матч в серию пенальти, в которой оказались точнее ростовчан - 8:7.
Источник: "Матч ТВ"
Джикия - о своем дебюте за "Химки": можно сказать, что я уже полноценно готов
Защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия прокомментировал свой дебют в стартовом составе, который пришелся на кубковый матч с "Ростовом" (2:2, 8:7).
Фото: ФК "Химки"