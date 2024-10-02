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Тренер "Спартака" Сакич - после победы над "Динамо": ребята до конца верили в победу и показали характер

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Тренер московского "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал победу своей команды над московским "Динамо" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Нам удалось перевернуть игру, потому что ребята верили до конца в победу. Игра была сложной, все отдавались на поле полностью и смогли добиться нужного результата. Команда показала характер, командный дух. Во втором тайме мы доминировали, показывали свой футбол. Наш стиль предполагает определенные риски, мы это понимали", - приводит слова Сакича "Матч ТВ".

Московские команды "Динамо" и "Спартак" встретились друг с другом 2 октября на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Игра со счётом 3:2 завершилась в пользу красно-белых, которым дважды приходилось отыгрываться по ходу матча.

"Спартак" благодаря этой победе набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе А. Уже известен его соперник по 1/4 финала Пути РПЛ - "Ростов". В 6-м туре москвичи в Каспийске 22 октября сыграют против махачкалинского "Динамо".

Спартак Динамо Кубок России
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