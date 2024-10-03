Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

Семак: думаю забитый мяч придаст Соболеву уверенности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над тольяттинским "Акроном" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"
"Игра хорошая, много моментов, много забитых мячей. Что касается качества игры, были шероховатости и много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее. Саша Соболев старается, нужно набирать игровой тонус. Для него брака много, но это связано с потерей игрового тонуса. Забитый мяч, думаю, придаст ему уверенности. В целом его полезные действия помогают команде добиваться результата", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

"Зенит" 2 октября в Санкт-Петербурге на своём домашнем стадионе "Газпром Арена" в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России сезона-2024/25 принимал тольяттинский "Акрон". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. За хозяев отличились Ерохин, Артур (оформил дубль), Соболев, Мостовой.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе D. В заключительном шестом туре подопечным Сергея Семака предстоит выездная игра против воронежского "Факела". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:15 по московскому времени.

"Зенит" является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона была обыграна калининградская "Балтика" (2:1).

Сергей Семак Александр Соболев Зенит Кубок России Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится