"Игра хорошая, много моментов, много забитых мячей. Что касается качества игры, были шероховатости и много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее. Саша Соболев старается, нужно набирать игровой тонус. Для него брака много, но это связано с потерей игрового тонуса. Забитый мяч, думаю, придаст ему уверенности. В целом его полезные действия помогают команде добиваться результата", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
"Зенит" 2 октября в Санкт-Петербурге на своём домашнем стадионе "Газпром Арена" в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России сезона-2024/25 принимал тольяттинский "Акрон". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. За хозяев отличились Ерохин, Артур (оформил дубль), Соболев, Мостовой.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе D. В заключительном шестом туре подопечным Сергея Семака предстоит выездная игра против воронежского "Факела". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:15 по московскому времени.
"Зенит" является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона была обыграна калининградская "Балтика" (2:1).
Семак: думаю забитый мяч придаст Соболеву уверенности
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над тольяттинским "Акроном" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"