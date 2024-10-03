Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

Мостовой - о победе "Спартака": динамовцы сами виноваты, в очередной раз сами себе привезли голы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением о победе "Спартака" над московским "Динамо" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я ожидал, что будет много голов. И те, и другие допускают ошибки, турнирных задач нет. Но динамовцы сами виноваты, что отдали победу. В очередной раз причем сами себе привезли голы. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, "Спартак" неудобный соперник для "Динамо", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Московское "Динамо" 2 октября на своём поле принимало московский "Спартак" в матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. В игре победили красно-белые со счётом 3:2. При этом футболисты "Динамо" дважды по ходу игры вели в счёте, а последний третий гол пропустили на 90-й минуте.

"Спартак" этой победой обеспечил себе первое место в группе А. "Динамо" в борьбе за второе место в квартете имеет столько же очков, сколько и у махачкалинских одноклубников, но опережает их за счёт преимущества по результатам личных встреч.

Александр Мостовой Спартак Динамо Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится