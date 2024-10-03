"Я ожидал, что будет много голов. И те, и другие допускают ошибки, турнирных задач нет. Но динамовцы сами виноваты, что отдали победу. В очередной раз причем сами себе привезли голы. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, "Спартак" неудобный соперник для "Динамо", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Московское "Динамо" 2 октября на своём поле принимало московский "Спартак" в матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. В игре победили красно-белые со счётом 3:2. При этом футболисты "Динамо" дважды по ходу игры вели в счёте, а последний третий гол пропустили на 90-й минуте.
"Спартак" этой победой обеспечил себе первое место в группе А. "Динамо" в борьбе за второе место в квартете имеет столько же очков, сколько и у махачкалинских одноклубников, но опережает их за счёт преимущества по результатам личных встреч.
Мостовой - о победе "Спартака": динамовцы сами виноваты, в очередной раз сами себе привезли голы
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением о победе "Спартака" над московским "Динамо" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Москва