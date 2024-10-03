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Источник: Дуарте хочет покинуть "Спартак" зимой, он недоволен игровым временем

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Защитник "Спартака" Алексис Дуарте хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт РПЛ
Парагвайский центральный защитник "Спартака" Алексис Дуарте хочет покинуть московский клуб. Как сообщает Metaratings, футболист недоволен своим игровым временем в новом сезоне. По данным источника, представители Дуарте уже ищут для своего клиента новую команду. Приоритетным будет вариант с полноценным трансфером.

Дуарте перебрался в "Спартак" из клуба "Серро Портеньо" в январе прошлого года. Сумма сделки составила 4 миллиона евро. В текущем сезоне Дуарте провел лишь 19 минут на поле в футболке красно-белых. Парагваец вышел на замену в матче группового этапа Кубка России против "Крыльев Советов" (4:1). В РПЛ защитник на поле пока не появлялся.

Спартак Российские трансферы Алексис Дуарте
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