По информации источника, "Оренбург" сделал предложение Владимиру Слишковичу занять пост главного тренера клуба. Босниец готов принять предложение оренбуржцев.
Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке с поста главного тренера Давида Деограсии. После 10-ти сыгранных туров команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками. Оренбуржцы потеряли математические шансы на выход в плей-офф Кубка России, проиграв пять матчей на групповом этапе.
Напомним, что Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Оренбург" сделал предложение бывшему тренеру "Спартака" Слишковичу возглавить команду
Экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович в ближайшее время может возглавить "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"