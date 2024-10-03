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Источник: "Оренбург" сделал предложение бывшему тренеру "Спартака" Слишковичу возглавить команду

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Экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович в ближайшее время может возглавить "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Оренбург" сделал предложение Владимиру Слишковичу занять пост главного тренера клуба. Босниец готов принять предложение оренбуржцев.

Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке с поста главного тренера Давида Деограсии. После 10-ти сыгранных туров команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками. Оренбуржцы потеряли математические шансы на выход в плей-офф Кубка России, проиграв пять матчей на групповом этапе.

Напомним, что Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Источник: "Чемпионат".

Оренбург Владимир Слишкович
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