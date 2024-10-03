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Петржела: "Зенит" Семака легко обыграет сборную России Карпина

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном товарищеском матче петербуржцев со сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
"Неудивительно, что сейчас сборная России не может найти соперника. Сыграть с лучшей командой РПЛ — неплохой вариант, к тому же в "Зените" много иностранцев. Думаю, "Зенит" Семака легко обыграет сборную России Карпина", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что сборная России во время октябрьских сборов может провести товарищеский матч с одним из клубов Российской Премьер-Лиги. В сентября национальная команда России одержала победу над Вьетнамом в товарищеской встрече со счетом 3:0.

Петербургский "Зенит" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 23 набранных очка. В следующем туре команда Сергея Семака примет на своем поле "Оренбург", который занимает 14-е место с 7-ю очками.

Зенит Властимил Петржела Сборная России
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