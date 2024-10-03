"Это очень интересно. Любопытно посмотреть, как Слишкович будет работать с этой командой. В "Спартаке" у него был неплохой отрезок. Но мы не знаем, как он будет работать на дистанции", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке с поста главного тренера Давида Деограсии после поражения от московского "Локомотива" со счетом 1:2 в 5-м туре группового этапа Кубка России. Оренбуржцы потеряли все шансы на выход в плей-офф турнира. После 10-ти сыгранных туров клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 7-ю набранными очками.
В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера "Оренбурга" является Владимир Слишкович, ранее работавший в московском "Спартаке". По информации СМИ, босниец может подписать контракт на два года, сделка близка к завершению.
Камоцци: любопытно посмотреть, как Слишкович будет работать в "Оренбурге"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном назначении Владимира Слишковича в "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"