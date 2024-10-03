Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

Камоцци: любопытно посмотреть, как Слишкович будет работать в "Оренбурге"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном назначении Владимира Слишковича в "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"
"Это очень интересно. Любопытно посмотреть, как Слишкович будет работать с этой командой. В "Спартаке" у него был неплохой отрезок. Но мы не знаем, как он будет работать на дистанции", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке с поста главного тренера Давида Деограсии после поражения от московского "Локомотива" со счетом 1:2 в 5-м туре группового этапа Кубка России. Оренбуржцы потеряли все шансы на выход в плей-офф турнира. После 10-ти сыгранных туров клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 7-ю набранными очками.

В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера "Оренбурга" является Владимир Слишкович, ранее работавший в московском "Спартаке". По информации СМИ, босниец может подписать контракт на два года, сделка близка к завершению.

Франко Камоцци Оренбург Владимир Слишкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится