"Мне не очень нравится увлечение иностранными тренерами со стороны российских клубов. Кто такой Слишкович? Мы не знали, кто такой Деограсия. У нас много иностранных тренеров, которые не имеют опыта и никого серьёзно не тренировали. Если посмотреть статистику, то за редким исключением команды под руководством иностранцев ничего не достигли.
Кто сейчас возглавляет турнирную таблицу? Команды, где российские тренеры. Это о чём-то говорит", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке с поста главного тренера Давида Дегорасии - команда уступила московскому "Локомотиву" в 5-м туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2 и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. После 10-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Оренбурга" станет Владимир Слишкович, который исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке" после увольнения Гильермо Абаскаля. По информации СМИ, босниец подпишет соглашение на два сезона, сделка близка к завершению. В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который располагается на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Наумов: кто такой Слишкович? Мы не знали, кто такой Деограсия
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак"