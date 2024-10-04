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Масалитин: клубам будет лучше, если РФС не найдёт соперников сборной России

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о поисках для сборной России соперников для проведения товарищеских матчей.
Фото: РФС
"Слышал, что хотели сыграть со сборной легионеров. Руководство решит: целесообразно сбор проводить или нет. Думаю, что можно найти соперника, вполне. Вариантов много, люди есть. Если не найдут никого, может, даже лучше будет. По крайней мере, клубам – точно", - приводит слова Масалитина "Советский спорт".

На 7 октября запланирован старт учебно-тренировочного сбора национальной команды России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. Сбор должен пройти в подмосковном Новогорске.

На данный момент РФС официально не объявлял соперников сборной России по товарищеским матчам, которые должны пройти во время этого сбора. По информации СМИ, сборная Пакистана, с которой предварительно была достигнута договорённость, отказалась от встречи с российской командой. Если иных соперников не будет найдено, то РФС намерен отменить октябрьский сбор.

Валерий Масалитин РФС Сборная России
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