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Sport24: Слишкович и "Оренбург" близки к подписанию контракта на 2 года

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По информации СМИ, тренер Владимир Слишкович и "Оренбург" близки к подписанию контракта, рассчитанного на 2 года.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что на данный момент объектом переговоров между клубом и 41-летним специалистов являются последние детали по личным условиям контракта. В случае их успешного согласования "Оренбург" в начале следующей недели сделает официальное объявление о достижении договорённости с боснийским тренером.

3 октября "Оренбург" отправил в отставку главного тренера Давида Деограсии. Уральский клуб после десяти туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 7 очков и расположился в зоне стыковых матчей - на четырнадцатой строчке.

Владимир Слишкович в июне 2022 года стал ассистентом главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. После увольнения испанского специалиста в апреле 2024 года и до конца сезона Слишкович исполнял обязанности наставника команды. 29 мая 2024 года боснийский тренер ушёл из "Спартака".

Источник: Sport24

Владимир Слишкович Оренбург Давид Деограсия Спартак
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