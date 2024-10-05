Напомним, встреча 10-го тура РПЛ прошла 28 сентября и завершилась победой "быков" со счетом 2:0. В моменте с первым забитым мячом Караваев в своей штрафной площади отпасовал Латышонку, но первым добраться до мяча успел Джон Кордоба, который открыл счет в матче.
- Это не вина Славы, абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.
- С Караваевым вы это обсуждали?
- Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает, – сказал Латышонок.
"Зенит" в десяти турах набрал 23 очка и идет на третьей строчке в таблице чемпионата. В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле примут "Оренбург", матч пройдет 5 октября, начало - в 16:30.
Источник: ФК "Зенит"
Латышонок: вины Караваева в голе "Краснодара" нет, мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад
Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок заявил, что защитник Вячеслав Караваев не виноват в пропущенном голе в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"