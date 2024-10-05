- "Локомотив" - главное открытие сезона РПЛ. Мало кто ожидал, что они будут так играть, учитывая кадровые потери. Они сделали заявку на борьбу за чемпионство, - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
"Локомотив" имеет в своем активе 24 очка и располагается на второй строчке в таблице РПЛ. В 10-м туре "железнодорожники", напомним, на своем поле уверенно обыграли "Спартак" со счетом 3:1.
Следующим соперником "Локомотива" станут "Крылья Советов", встреча пройдет 6 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.
Тарханов: "Локомотив" - главное открытие сезона РПЛ
Александр Тарханов, в прошлом наставник екатеринбургского "Урала", рассказал, кого считает главным открытием сезона.
Фото: ФК "Локомотив"