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Полузащитник "Краснодара" Козлов: самый крутой игрок в истории футбола еще не родился

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Футболист "Краснодара" Данила Козлов ответил на вопрос, кто является лучшим игроком в истории футбола.
Фото: ФК "Краснодар"
- Кто самый крутой игрок в истории футбола?

- Мне кажется, что он еще не родился. Думаю, что будущее футбола впереди еще. Тот уровень, который показали Месси и Роналду, - это сейчас пик, выбирать тяжело. Но мне кажется, что будет игрок, который будет сильнее них, - сказал 19-летний футболист "Краснодара" в интервью клубной пресс-службе.

Козлов заключил контракт с "Краснодаром" в июне этого года, подписав соглашение сроком на пять лет. В текущем сезоне атакующий полузащитник "быков" провел восемь матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями.

"Краснодар" с 24 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. Завтра, 6 октября, "быки" при своих болельщиках сыграют с "Химками", начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Данила Козлов Краснодар
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