"Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку", - приводит слова Мелика-Гусейнова "Матч ТВ".
Сегодня, 5 октября, "Пари НН" вырвал ничью в матче 11-го тура РПЛ против тольяттинского "Акрона". Игра завершилась со счетом 2:2. Команда Саши Илича ушла от поражения на четвертой компенсированной к основному времени встречи минуте.
Официально: Илич уволен с должности главного тренера "Пари НН"
Главный тренер "Пари НН" Саша Илич отправлен в отставку со своего поста, сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Фото: ФК "Пари НН"