По информации источника, "Крылья Советов" планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды в понедельник, 7 октября. Сообщается, что все договоренности достигнуты, а сам специалист уже сформировал свой штаб.
По итогам 10 сыгранных туров РПЛ команда Игоря Осинькина набрали 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Завтра, 6 октября, самарцы сыграют в гостях против московского "Локомотива" в рамках 11-го тура чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
"Крылья Советов" могут 7 октября объявить о назначении Игнашевича
Сергей Игнашевич в ближайшие дни может стать главным тренером "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Балтика"