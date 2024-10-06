По информации источника, в автобус "Ростова" врезался другой автомобиль при выезде из Москвы на МКАДе. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.
Вчера, 5-го октября, "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3, забитыми мячами отметились Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров.
После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками в своем активе. После международной паузы южане в 12-м туре сыграют на выезде с "Пари НН", который вчера отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": автобус с игроками "Ростова" попал в ДТП на МКАДе
Автобус с игроками "Ростова" попал в ДТП на трассе в Москве.
Фото: ФК "Ростов"