Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
14:00
Динамо МхНе начат
Локомотив
16:30
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
15:00
ЕнисейНе начат
Алания
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
19:00
ЧайкаНе начат
Балтика
19:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Брайтон
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
АтлетикНе начат
Алавес
17:15
БарселонаНе начат
Севилья
19:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
13:30
КальяриНе начат
Болонья
16:00
ПармаНе начат
Лацио
16:00
ЭмполиНе начат
Монца
19:00
РомаНе начат
Фиорентина
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
18:30
БаварияНе начат
Штутгарт
20:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
16:00
НантНе начат
Реймс
18:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
ЛансНе начат
Брест
18:00
ГаврНе начат
Ницца
21:45
ПСЖНе начат

"РБ Спорт": автобус с игроками "Ростова" попал в ДТП на МКАДе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автобус с игроками "Ростова" попал в ДТП на трассе в Москве.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, в автобус "Ростова" врезался другой автомобиль при выезде из Москвы на МКАДе. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.

Вчера, 5-го октября, "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3, забитыми мячами отметились Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров.

После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками в своем активе. После международной паузы южане в 12-м туре сыграют на выезде с "Пари НН", который вчера отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Валерий Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится