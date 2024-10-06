"Если честно, это был тяжёлый период, когда я мог покинуть команду. Когда пришёл Станкович, я не проходил предсезонную подготовку с командой, потому что был на Кубке Америки. Я приехал позже, когда оставалась примерно неделя до начала сезона. Я должен сказать спасибо Станковичу. Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что я хочу тут быть", - цитирует Николсона "Чемпионат".
Вчера, 5-го октября, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в 11-м туре чемпионата России со счетом 3:0, забитыми мячами отметились: Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров.
В текущем сезоне Шамар Николсон провел за красно-белых во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
После 11-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков. После международной паузы красно-белые примут на своем поле "Краснодар" в 12-м туре РПЛ.
Нападающий "Спартака" Николсон: спасибо Станковичу за то, что дал мне время показать, на что я способен
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон высказался о своей игре
Фото: ФК "Спартак"