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Нападающий "Спартака" Николсон: спасибо Станковичу за то, что дал мне время показать, на что я способен

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Нападающий "Спартака" Шамар Николсон высказался о своей игре
Фото: ФК "Спартак"
"Если честно, это был тяжёлый период, когда я мог покинуть команду. Когда пришёл Станкович, я не проходил предсезонную подготовку с командой, потому что был на Кубке Америки. Я приехал позже, когда оставалась примерно неделя до начала сезона. Я должен сказать спасибо Станковичу. Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что я хочу тут быть", - цитирует Николсона "Чемпионат".

Вчера, 5-го октября, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в 11-м туре чемпионата России со счетом 3:0, забитыми мячами отметились: Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров.

В текущем сезоне Шамар Николсон провел за красно-белых во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

После 11-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков. После международной паузы красно-белые примут на своем поле "Краснодар" в 12-м туре РПЛ.

Спартак Деян Станкович Шамар Николсон
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