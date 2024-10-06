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Терехин: "Динамо" всегда удачно играет с ЦСКА, так что жду победы бело-голубых

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Бывший игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о предстоящем матче бело-голубых с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
"Вижу преимущество ЦСКА в том плане, что "армейцы" пропускают поменьше, чем "Динамо". Но обе команды немало забивают, и в целом особых преимуществ ни у кого друг перед другом нет. И внушает оптимизм, что "Динамо" всегда удачно играет с ЦСКА.

Так что жду победы наших ребят. Думаю, что 3:2 выиграют. Это их любимый счет в последнее время (смеется). Думаю, что игра будет очень результативная", - цитирует Терехина "Матч ТВ".

Сегодня, 6-го октября, московское "Динамо" примет на своем поле ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. После 10-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает шестое место и имеет в своем активе 17 очков.

В последний раз команды встречались в товарищеском матче, который состоялся в феврале этого года - в той встрече московское "Динамо" одержало победу со счетом 2:1, забитыми мячами отметились Милан Гаич, Вячеслав Грулев и Хорхе Карраскаль.

Олег Терехин Динамо ЦСКА
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