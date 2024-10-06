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Агент: Головин уже едет в Москву, он всегда едет в сборную с удовольствием

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о вызове своего клиента в сборную России.
Фото: ФК "Монако"
"Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной. Головин уже едет в Москву. Повторюсь, что всегда едет в сборную с удовольствием", - цитирует агента "Чемпионат".

Полузащитник "Монако" Александр Головин является единственным легионером, который попал в окончательный список сборной России на октябрьский сбор. На данный момент РФС не нашел соперника для национальной команды - вчера, 5-го октября, стало известно, что Пакистан отказался от проведения товарищеского матча с Россией.

В текущем сезоне россиянин провел за "Монако" во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. На счету игрока 47 матчей за сборную России и 6 забитых мячей.

Александр Головин Сборная России Монако
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