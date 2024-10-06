"Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной. Головин уже едет в Москву. Повторюсь, что всегда едет в сборную с удовольствием", - цитирует агента "Чемпионат".
Полузащитник "Монако" Александр Головин является единственным легионером, который попал в окончательный список сборной России на октябрьский сбор. На данный момент РФС не нашел соперника для национальной команды - вчера, 5-го октября, стало известно, что Пакистан отказался от проведения товарищеского матча с Россией.
В текущем сезоне россиянин провел за "Монако" во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. На счету игрока 47 матчей за сборную России и 6 забитых мячей.
Агент: Головин уже едет в Москву, он всегда едет в сборную с удовольствием
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о вызове своего клиента в сборную России.
Фото: ФК "Монако"