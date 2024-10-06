"Просто начало первого тайма было, наверное, самое плохое за все время, что я знаю ребят. Был гол, выход один на один, была скованность, на нас давит место в турнирной таблице. Позволили Махачкале делать все, что они хотели. А во втором тайме и после трех замен в первом "Факел" играл нормально", - заявил Пятибратов.
Воронежский "Факел" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России. Голами в составе команды отметились дагестанский форвард Гамид Агаларов и полузащитник воронежцев Ильнур Альшин. Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов произвел тройную замену на 34-й минуте первого тайма.
"Факел" с 7-ю очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Махачкалинское "Динамо" набрало 11 очков в 11-ти матчах и занимает 11-ю строчку.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Факела" Пятибратов: начало первого тайма - худшее за всё время. Позволили Махачкале делать всё
Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью своей команды с "Динамо" Махачкала (1:1) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"