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Тренер "Факела" Пятибратов: начало первого тайма - худшее за всё время. Позволили Махачкале делать всё

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Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью своей команды с "Динамо" Махачкала (1:1) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Просто начало первого тайма было, наверное, самое плохое за все время, что я знаю ребят. Был гол, выход один на один, была скованность, на нас давит место в турнирной таблице. Позволили Махачкале делать все, что они хотели. А во втором тайме и после трех замен в первом "Факел" играл нормально", - заявил Пятибратов.

Воронежский "Факел" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России. Голами в составе команды отметились дагестанский форвард Гамид Агаларов и полузащитник воронежцев Ильнур Альшин. Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов произвел тройную замену на 34-й минуте первого тайма.

"Факел" с 7-ю очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Махачкалинское "Динамо" набрало 11 очков в 11-ти матчах и занимает 11-ю строчку.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Пятибратов Факел Динамо Мх
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