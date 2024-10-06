"Мы понимали, что "Крылья" - раненый зверь со своими проблемами. Но мы отталкивались от себя, потому что был затратный матч со "Спартаком" и кубковая игра. Нужно было накопить эмоции. Не все удалось, но тем ценнее эти три очка. Надо отдать должное и "Крыльям", это игровая команда. Ну и Лантратову отдать должное, который спасал нас", - заявил Галактионов.
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над "Крыльями Советов" в 11-м туре чемпионата России и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Победу "железнодорожникам" принес гол форварда Тимура Сулейманова на 75-й минуте. После 11-ти матчей в активе подопечных Михаила Галактионова 27 очков. Отрыв от "Зенита" составляет 1 очко.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов: не все удалось, но тем ценнее эти три очка. Надо отдать должное "Крыльям"
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над "Крыльями Советов" (1:0).
Фото: официальный сайт "Локомотива"