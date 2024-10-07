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Тюкавин - об игре с ЦСКА: тяжелый матч, мы плохо его начали

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Форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин высказался после поражения от ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, в воскресенье бело-голубые провели домашнюю встречу с ЦСКА и потерпели поражение со счетом 1:2.

- Тяжёлый матч, мы плохо его начали. У ЦСКА было много выходов один на один. Думаю, надо было играть в первом тайме так же, как играли во втором. Не знаю, с чем связано большое количество мячей в концовках. Наверное, стараемся играть больше в атаку, - цитирует форварда "Динамо" "Чемпионат".

"Динамо" с 20 баллами располагается на пятой строчке в таблице РПЛ. ЦСКА, у которого столько же очков, идет на одну позицию выше.

22-летний Тюкавин, являющийся воспитанником бело-голубых, в текущем сезоне РПЛ принял участие в 11 матчах, забил четыре гола и сделал два ассиста на партнеров.

Контракт игрока с "Динамо" действует до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 16 миллионов евро.

"Динамо" в следующем туре на выезде сыграет с "Рубином", матч пройдет 20 октября, начало - в 19:00 мск.

Константин Тюкавин Динамо ЦСКА
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