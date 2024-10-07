Напомним, в воскресенье бело-голубые провели домашнюю встречу с ЦСКА и потерпели поражение со счетом 1:2.
- Тяжёлый матч, мы плохо его начали. У ЦСКА было много выходов один на один. Думаю, надо было играть в первом тайме так же, как играли во втором. Не знаю, с чем связано большое количество мячей в концовках. Наверное, стараемся играть больше в атаку, - цитирует форварда "Динамо" "Чемпионат".
"Динамо" с 20 баллами располагается на пятой строчке в таблице РПЛ. ЦСКА, у которого столько же очков, идет на одну позицию выше.
22-летний Тюкавин, являющийся воспитанником бело-голубых, в текущем сезоне РПЛ принял участие в 11 матчах, забил четыре гола и сделал два ассиста на партнеров.
Контракт игрока с "Динамо" действует до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 16 миллионов евро.
"Динамо" в следующем туре на выезде сыграет с "Рубином", матч пройдет 20 октября, начало - в 19:00 мск.
Тюкавин - об игре с ЦСКА: тяжелый матч, мы плохо его начали
Фото: ФК "Динамо"