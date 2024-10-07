Мор: "Химки" с "Краснодаром" играли довольно закрыто, до первого пропущенного мяча

Бывший игрок московских " Спартака " и " Торпедо " Эдуард Мор прокомментировал поражение подмосковных "Химок" в матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:4).

Фото: ФК "Химки"

"В первом тайме "Химки" играли довольно закрыто. Надо сказать, что план работал, они пропустили лишь в конце первого тайма. "Химки" играли до первого пропущенного мяча. Потом стало понятно, что будет разгром. Они играют очень низко, впереди стараются делать просто забросы на Заболотного", — сказал Мор в эфире телеканала "Матч Премьер".



6 октября подмосковные "Химки" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде играли против текущего лидера чемпионата - "Краснодара". Встреча завершилась разгромной победой "быков" - со счётом 4:0.



После этого матча в активе у "Химок" осталось 8 очков, которые позволяют подмосковному коллективу после 11 туров занимать тринадцатое место в турнирной таблице, отставая от ближайшего соперника на 3 очка.