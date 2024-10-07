"Работа тренера заключается в том, чтобы команду доходила до финальной трети и чтобы игроки забили гол. Но тут решают и индивидуальные навыки, и качества игроков. На тренировках мы это все отрабатываем, но во время тренировок — это одно дело, а довести до гола в матче — другое, это сложнее. У соперника возникали моменты, они их реализовали", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки" 6 октября под руководством Франка Артиги в выездном матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 крупно (со счётом 0:4) уступил текущему лидеру РПЛ - "Краснодару". После этого поражения у "Химок" в активе осталось 8 очков, с которыми команда из Подмосковья после 11 туров располагается на тринадцатой строчке.
После паузы, связанной с играми сборных, "Химки" 19 октября на своём поле примут московский "Локомотив". Начало матча 12-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.
Артига - о плохой реализации у "Химок": на тренировках мы это все отрабатываем, но тут решают и качества игроков
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига прокомментировал плохую реализацию своей команды.
Фото: ФК "Химки"