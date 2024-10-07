"Россия — большая страна. Мне здесь понравилось. Известно, что русские и сербы дружат между собой, наши языки сходи. Что касается футбола, здесь отличные клубы, обладающие потрясающей инфраструктурой. У каждого клуба есть прекрасный стадион и отличная тренировочная база. Если мне предложат продолжить работу в России, хорошо, я соглашусь", - приводит слова Илича "РБ Спорт".
5 октября "Пари НН" объявил об увольнении Саши Илича с поста главного тренера команды. Сербский специалист трудился в клубе из Нижнего Новгорода с мая 2024 года. Под его руководством "Пари НН" в сезоне-2023/24 занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ нижегородцы оказались сильнее тульского "Арсенала" со счётом 3:2 по итогам двух игр.
В текущем сезоне "Пари НН" за 11 туров набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 6 поражений, разница голов 11:21) и на данный момент занимает двенадцатое место.
Саша Илич: соглашусь на предложение продолжить работу в России
Бывший наставник "Пари НН" Саша Илич поделился своим впечатлением от жизни в России и рассказал о готовности продолжить работу в нашей стране.
Фото: ФК "Пари НН"