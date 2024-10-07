"Выбрали Слишковича по совокупности условий, в которых находится команда и вариантов, которые у нас были. Главная задача тренера — сохранить команду в РПЛ. Я благодарен Владимиру за конструктивный подход и достижение договоренностей, которые мы достигли. Контракт рассчитан на два года", - цитирует Еремякина "Чемпионат".
Руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию после поражения в матче 5-го тура группового этапа Кубка России. После 11-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 7 набранных очков.
Сегодня, 7-го октября, "Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера Владимира Слишковича, который ранее исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после отставке Гильермо Абаскаля. Босниец покинул красно-белый клуб по окончании сезона-2023/2024.
В "Оренбурге" прокомментировали назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"