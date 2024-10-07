"Это зависит от клуба, от его желания. Какой клуб сделает предложение? Поэтому здесь сложно говорить. Если бы предложения были, наверное, всё-таки надо в Европе играть, чтобы видели в Лиге чемпионов, Лиге Европы, даже в Лиге конференций, где просматривают игроков", - приводит слова Тарханова Metaratings.
Аббосбек Файзуллаев выступает за московский ЦСКА с августа 2023 года, когда "армейцы" выкупили его у узбекского "Пахтакора" за 500 тыс. евро. С того времени полузащитник принял участие в 41 матче, в которых забил 7 голов и отдал 19 голевых передач.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 6 млн евро.
Тарханов: если у Файзуллаева будет предложение, ему надо играть в Европе
Футбольный тренер Александр Тарханов поделился своим мнением о необходимости перехода полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА