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Гранат: ничего не жду от Слишковича в "Оренбурге". Почему они не рассматривают российских тренеров?

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Экс-футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался о назначении главным тренером "Оренбурга" боснийца Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург" ВКонтакте
"Не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в "Оренбурге". Может, он выстрелит, и мы все будем восхищаться Слишковичем. Но всё покажет его работа. Нужно адресовать вопросы руководителям "Оренбурга", почему они не рассматривают российских специалистов. У нас много хороших тренеров", - заявил Гранат.

7-го октября "Оренбург" объявил о назначении главным тренером команды экс-тренера московского "Спартака" Владимира Слишковича. Боснийский специалист сменил на данном посту испанца Давида Деограсию, который был уволен после 10-го тура РПЛ. В конце прошлого сезона Владимир Слишкович сменил в "Спартаке" испанца Гильермо Абаскаля и возглавлял красно-белых в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

После 11-ти туров "Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды всего 7 набранных очков.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Гранат Владимир Слишкович Оренбург
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