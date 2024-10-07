"Не жду ничего сверхъестественного от Слишковича в "Оренбурге". Может, он выстрелит, и мы все будем восхищаться Слишковичем. Но всё покажет его работа. Нужно адресовать вопросы руководителям "Оренбурга", почему они не рассматривают российских специалистов. У нас много хороших тренеров", - заявил Гранат.
7-го октября "Оренбург" объявил о назначении главным тренером команды экс-тренера московского "Спартака" Владимира Слишковича. Боснийский специалист сменил на данном посту испанца Давида Деограсию, который был уволен после 10-го тура РПЛ. В конце прошлого сезона Владимир Слишкович сменил в "Спартаке" испанца Гильермо Абаскаля и возглавлял красно-белых в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
После 11-ти туров "Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды всего 7 набранных очков.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: ничего не жду от Слишковича в "Оренбурге". Почему они не рассматривают российских тренеров?
Экс-футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался о назначении главным тренером "Оренбурга" боснийца Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург" ВКонтакте