- Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая (смеется). Если так взять, то 600-700 тысяч точно. Сейчас сотый бензин по 80 рублей стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит, - цитирует игрока красно-белых РБК.
Чернов является футболистом столичного "Спартака" с зимы 2022 года, ранее он выступал за ЦСКА. На счету 28-летнего защитника 75 матчей за "Спартак", один гол и две результативные передачи. Трудовой договор футболиста со "Спартаком" действует до 31 декабря 2026 года.
В текущем сезоне Чернов появлялся на поле в четырех матчах, но не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чернова в два миллиона евро.
Футболист "Спартака" Чернов рассказал, на что тратит больше полумиллиона рублей в месяц
Никита Чернов, выступающий в "Спартаке" на позиции центрального защитника, рассказал, сколько денег тратит в месяц.
Фото: ФК "Спартак"