Матчи Скрыть

Футболист "Спартака" Чернов рассказал, на что тратит больше полумиллиона рублей в месяц

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Никита Чернов, выступающий в "Спартаке" на позиции центрального защитника, рассказал, сколько денег тратит в месяц.
Фото: ФК "Спартак"
- Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая (смеется). Если так взять, то 600-700 тысяч точно. Сейчас сотый бензин по 80 рублей стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня — и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит, - цитирует игрока красно-белых РБК.

Чернов является футболистом столичного "Спартака" с зимы 2022 года, ранее он выступал за ЦСКА. На счету 28-летнего защитника 75 матчей за "Спартак", один гол и две результативные передачи. Трудовой договор футболиста со "Спартаком" действует до 31 декабря 2026 года.

В текущем сезоне Чернов появлялся на поле в четырех матчах, но не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чернова в два миллиона евро.

Никита Чернов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится