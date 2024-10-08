"Думаю, это неправда. Федерация футбола Пакистана не посылает в Россию ни одну из наших команд", - цитирует Яшала "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что в пятницу, 11-го октября, сборная России на стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч с национальной командой Пакистана, которая располагается на 197-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
Напомним, что в сентябре команда Валерия Карпина одержала победу над Вьетнамом в выездном матче со счетом 3:0.
Медиаменеджер сборной Пакистана: федерация футбола Пакистана не посылает в Россию команду
Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: сборная России по футболу