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Защитник "Спартака" Чернов - об уходе Соболева: он взрослый мальчик и сам принял решение, к нему никто не лез

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Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал. Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо — он уже взрослый мальчик", - цитирует Чернова РБК.

Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Рыночная стоимость 27-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Никита Чернов Спартак Александр Соболев
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