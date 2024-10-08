"Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал. Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо — он уже взрослый мальчик", - цитирует Чернова РБК.
Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Рыночная стоимость 27-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Защитник "Спартака" Чернов - об уходе Соболева: он взрослый мальчик и сам принял решение, к нему никто не лез
Фото: ФК "Зенит"